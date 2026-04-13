Empresa abre vagas para auxiliar de produção em Castelo
Oportunidade é para auxiliar de produção e exige disponibilidade de horário.
A AG3 Solutions abriu vagas para o cargo de auxiliar de produção em Castelo. Além disso, a empresa oferece contratação imediata para candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com as informações, a oportunidade inclui salário compatível com o mercado. Ao mesmo tempo, os profissionais contratados terão acesso a benefícios como ajuda de custo e prêmio por assiduidade.
Leia também: Empresa abre vagas em Vila Velha com contratação imediata
Para concorrer à vaga, o candidato deve ter mais de 18 anos. Além disso, é necessário possuir disponibilidade de horário, requisito essencial para o exercício da função.
Enquanto isso, o processo seletivo ocorre de forma direta. Dessa maneira, os interessados devem encaminhar o currículo por meio do contato disponibilizado pela empresa.
Por fim, a empresa reforça que a contratação ocorre de forma imediata. Assim, a seleção prioriza candidatos que possam iniciar as atividades rapidamente.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726