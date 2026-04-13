Empresa abre vagas para auxiliar de produção em Castelo

A AG3 Solutions abriu vagas para o cargo de auxiliar de produção em Castelo. Além disso, a empresa oferece contratação imediata para candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos.

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De acordo com as informações, a oportunidade inclui salário compatível com o mercado. Ao mesmo tempo, os profissionais contratados terão acesso a benefícios como ajuda de custo e prêmio por assiduidade.

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Para concorrer à vaga, o candidato deve ter mais de 18 anos. Além disso, é necessário possuir disponibilidade de horário, requisito essencial para o exercício da função.

Enquanto isso, o processo seletivo ocorre de forma direta. Dessa maneira, os interessados devem encaminhar o currículo por meio do contato disponibilizado pela empresa.

Por fim, a empresa reforça que a contratação ocorre de forma imediata. Assim, a seleção prioriza candidatos que possam iniciar as atividades rapidamente.