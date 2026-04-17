Oportunidades

HIFA contrata profissionais em várias funções

Instituição anuncia oportunidades em áreas administrativas, técnicas e da saúde

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Foto: Freepik

O Grupo HIFA abriu novas vagas de emprego e iniciou processo de contratação para diferentes áreas. A instituição busca profissionais para funções administrativas, operacionais e da saúde.

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De acordo com o anúncio, o grupo contrata para os cargos de auxiliar de serviços gerais, auxiliar de almoxarife e assistente de manutenção predial. Além disso, também há oportunidades para enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de farmácia.

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Dessa forma, a instituição amplia seu quadro de colaboradores e oferece novas oportunidades no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, o HIFA reforça sua atuação em áreas essenciais, principalmente na saúde.

Os interessados devem buscar mais informações diretamente no site oficial da instituição. Para isso, basta acessar o endereço informado no anúncio: hifa.org.br.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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