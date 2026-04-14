Enem 2026: veja quem pode pedir isenção da taxa

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) inicia, nesta segunda-feira (13), o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. Além disso, candidatos que faltaram à edição de 2025 e desejam participar gratuitamente neste ano também precisam justificar a ausência dentro do mesmo prazo, que segue até 24 de abril.

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Assim, segunda informações da Agência Brasil, para garantir o benefício, os interessados devem acessar a Página do Participante e realizar o pedido utilizando o login único da plataforma Gov.br. No entanto, o Inep reforça que a gratuidade não ocorre automaticamente. Portanto, todos os candidatos que se enquadram nos critérios precisam formalizar a solicitação dentro do período estipulado.

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Os contemplados

Entre os perfis contemplados estão estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública em 2026. Além disso, também têm direito alunos de toda a rede pública ou bolsistas integrais da rede privada com renda familiar de até um salário-mínimo e meio.

Ainda entram nessa lista pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiários do programa Pé-de-Meia. Contudo, quem está no CadÚnico deve manter os dados atualizados, pois inconsistências podem levar ao indeferimento do pedido.

Já os participantes que faltaram ao Enem 2025, mesmo com isenção garantida, precisam justificar a ausência. Nesse sentido, o envio da documentação deve ocorrer também pela Página do Participante, entre os dias 13 e 24 de abril.

O Inep não aceita declarações feitas pelos próprios candidatos ou por responsáveis. Por outro lado, documentos oficiais, como boletins de ocorrência ou certidões, são válidos, desde que estejam legíveis e dentro dos formatos exigidos, como PDF, PNG ou JPG, com até 2MB.

Resultado

Posteriormente, o Inep divulgará o resultado dos pedidos em 8 de maio. Caso o candidato tenha a solicitação negada, poderá apresentar recurso entre os dias 11 e 15 de maio. O resultado final sai em 22 de maio. Ainda assim, o órgão destaca que a aprovação da isenção não garante a inscrição automática no exame. Ou seja, o participante deverá se inscrever posteriormente, em período que ainda será divulgado pelo Ministério da Educação.

O Enem

O Enem segue como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Por meio da nota, o estudante pode concorrer a vagas em universidades públicas pelo Sisu, bolsas pelo Prouni e financiamento pelo Fies.

Além disso, desde 2025, o exame voltou a permitir a certificação do ensino médio para candidatos maiores de 18 anos que atingirem a pontuação mínima exigida. Também é possível utilizar os resultados em instituições de ensino superior de Portugal conveniadas com o Inep.