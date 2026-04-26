Entregador por aplicativo é flagrado transportando drogas em Cachoeiro

Uma ação da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de quase dois quilos de crack e na condução de um suspeito na tarde deste sábado (25), no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim.

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De acordo com a PM, as equipes realizavam patrulhamento quando receberam uma denúncia sobre o transporte de drogas em um veículo VW Fox, que teria saído de uma residência já conhecida por suspeitas de tráfico. Durante a abordagem ao carro, os militares encontraram cerca de 1,5 kg de crack no interior do veículo.

O condutor afirmou que trabalha com entregas por aplicativo e alegou desconhecer o conteúdo da sacola, dizendo que havia recebido o material na casa indicada. Paralelamente, outra equipe foi até o imóvel denunciado e, diante de indícios, realizou buscas, localizando mais entorpecentes, incluindo crack e maconha, além de materiais utilizados para preparo e distribuição.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 1,935 kg de crack, 265 gramas de maconha, uma balança de precisão, material para embalo de drogas e um aparelho celular. O suspeito foi conduzido à delegacia junto com o material apreendido, e o veículo foi removido por irregularidades administrativas e por envolvimento no transporte dos entorpecentes.