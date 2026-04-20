Equipe de Roberto Carlos elogia produção de Fabiano Juffu durante show em Cachoeiro
Espetáculo reuniu fãs e contou com presença de integrantes da equipe do cantor
O cantor Fabiano Juffu realizou um show em homenagem a Roberto Carlos no último sábado (18), na Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim. O espetáculo reuniu público e apresentou músicas marcantes da carreira do artista homenageado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O evento contou com a presença de integrantes da equipe de Roberto Carlos. Após a apresentação, membros da produção elogiaram o espetáculo e destacaram a organização e a execução do projeto apresentado na cidade.
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Durante a noite, o público acompanhou o repertório e reagiu às músicas interpretadas por Fabiano.
“Muitos fãs do Roberto que vieram de outras cidades prestigiaram meu show e ficaram surpresos com toda a qualidade do projeto ‘Fabiano Jufu em Homenagem ao Rei’”, afirmou.
Confira algumas fotos do show
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