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Equipe de Roberto Carlos elogia produção de Fabiano Juffu durante show em Cachoeiro

Espetáculo reuniu fãs e contou com presença de integrantes da equipe do cantor

Fabiano Juffu - homenagem ao Rei, Roberto Carlos
Foto: Arquivo Pessoal

O cantor Fabiano Juffu realizou um show em homenagem a Roberto Carlos no último sábado (18), na Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim. O espetáculo reuniu público e apresentou músicas marcantes da carreira do artista homenageado.

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O evento contou com a presença de integrantes da equipe de Roberto Carlos. Após a apresentação, membros da produção elogiaram o espetáculo e destacaram a organização e a execução do projeto apresentado na cidade.

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Durante a noite, o público acompanhou o repertório e reagiu às músicas interpretadas por Fabiano.

“Muitos fãs do Roberto que vieram de outras cidades prestigiaram meu show e ficaram surpresos com toda a qualidade do projeto ‘Fabiano Jufu em Homenagem ao Rei’”, afirmou.

Confira algumas fotos do show

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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