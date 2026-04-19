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Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show emocionante neste domingo

Cantor desembarcou na cidade natal na tarde deste domingo

Roberto Carlos em Cachoeiro
Foto: Aqui Notícias

O cantor Roberto Carlos chegou a Cachoeiro de Itapemirim na tarde deste domingo (19) para cumprir agenda na cidade.

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Logo após a chegada, autoridades recepcionaram o cantor no local. Em seguida, ele participou da cerimônia de descerramento da placa de inauguração do terminal do aeroporto. O espaço passa a levar o nome de Robertino Braga, pai de Roberto Carlos.

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O cantor permanece em Cachoeiro de Itapemirim para a realização do show programado para este domingo.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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