ES: Inmet emite alerta de chuva com risco de alagamentos
De acordo com o órgão, a previsão aponta para chuva com intensidade entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia.
A Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de acumulado de chuva com grau de severidade de perigo potencial, válido entre este domingo (12), a partir das 10h10, e a manhã de segunda-feira (13), até as 10h. O aviso indica a possibilidade de precipitações persistentes, o que exige atenção da população, sobretudo em áreas vulneráveis.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o órgão, a previsão aponta para chuva com intensidade entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia. Apesar disso, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves. Ainda assim, há possibilidade de alagamentos pontuais e pequenos deslizamentos, especialmente em cidades com áreas suscetíveis a esse tipo de situação.
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Recomendações
Além disso, o Inmet orienta que a população adote medidas preventivas durante o período do alerta. É fundamental evitar enfrentar o mau tempo, principalmente em locais com histórico de ocorrências. Também é importante observar sinais de alteração em encostas, como rachaduras ou movimentação de terra.
Outro ponto de atenção envolve o uso de equipamentos eletrônicos. O órgão recomenda que aparelhos ligados à tomada sejam evitados durante tempestades, reduzindo o risco de acidentes. Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
Dessa forma, mesmo com baixo risco de eventos mais graves, a população deve manter atenção redobrada e acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais ao longo do período.
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