Frente fria se afasta, mas mantém chuva no ES neste domingo

A frente fria começa a se afastar do Espírito Santo neste domingo. No entanto, o sistema ainda influencia o clima em várias regiões. Por isso, há previsão de chuva em alguns momentos do dia, principalmente no litoral, no Sul e na Região Serrana.

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Enquanto isso, nas áreas de divisa com Minas Gerais, o céu permanece nublado, porém sem registro de chuva. Ainda assim, as temperaturas seguem estáveis em todo o Estado.

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Regiões

Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens ao longo do dia. Além disso, há possibilidade de chuva rápida em alguns períodos. Os termômetros variam entre 24 °C e 32 °C. Em Vitória, a mínima também é de 24 °C, com máxima de 31 °C.

Na Região Sul, o cenário se mantém semelhante. O sol predomina entre nuvens, mas pode chover de forma rápida em determinados momentos. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 22 °C e 33 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam de 17 °C a 30 °C.

Na Região Serrana, o clima segue instável. O sol aparece entre nuvens, contudo há previsão de pancadas rápidas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 22 °C e a máxima chega a 29 °C. Já nas áreas altas, os valores variam entre 18 °C e 27 °C.

Por outro lado, na Região Norte, o tempo permanece mais fechado. Há muitas nuvens no céu e previsão de chuva em alguns períodos. As temperaturas variam entre 23 °C e 34 °C.

Na Região Noroeste, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva rápida ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas, os termômetros ficam entre 23 °C e 34 °C. Em cidades como Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima é de 21 °C e a máxima chega a 32 °C.

Já na Região Nordeste, o padrão se repete. O sol aparece entre nuvens e há previsão de chuva rápida em alguns momentos. As temperaturas variam entre 23 °C e 33 °C.