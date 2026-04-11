ES: Inmet emite alertas de chuva intensa e ventos fortes neste sábado

A previsão do tempo acende um sinal de atenção para este sábado (11). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para chuvas intensas, com diferentes níveis de severidade. Dessa forma, a população deve redobrar os cuidados ao longo do dia.

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Inicialmente, o alerta amarelo indica perigo potencial. O aviso começou à 0h01 e segue até 23h59. Nesse período, a previsão aponta chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm por dia. Além disso, os ventos variam entre 40 e 60 km/h. Apesar disso, o risco é considerado baixo para ocorrências como queda de energia, galhos, alagamentos e descargas elétricas.

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Alerta Laranja

Por outro lado, o alerta laranja eleva o nível de atenção. O aviso também começou à 0h01 e segue até o fim do dia. Nesse cenário, a chuva pode variar entre 30 e 60 mm por hora, com acumulados de até 100 mm por dia. Ao mesmo tempo, os ventos podem alcançar entre 60 e 100 km/h. Portanto, há risco mais elevado de transtornos, como cortes de energia, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Recomendações

Diante desse cenário, os órgãos orientam medidas preventivas. Em caso de rajadas de vento, evite se abrigar debaixo de árvores. Além disso, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é importante evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Já em áreas com alerta mais intenso, a recomendação é ainda mais rigorosa. Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Assim, você reduz o risco de danos durante tempestades.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros também pode ser chamado pelo número 193. Dessa maneira, as equipes podem agir com rapidez e garantir a segurança de todos.