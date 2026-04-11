Frente fria chega ao ES e muda o tempo neste sábado

Uma frente fria avança sobre o Espírito Santo neste sábado e muda o tempo em diversas regiões. O sistema provoca instabilidade e, consequentemente, aumenta a previsão de chuva ao longo do dia. Além disso, as temperaturas apresentam leve queda em todo o estado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e Noroeste, o céu fica com muitas nuvens. Ao longo do dia, a chuva aparece em alguns momentos. Enquanto isso, no extremo norte, o dia começa com céu nublado. No entanto, a chuva deve chegar a partir do fim do dia.

Leia também: Ranking da Defesa Civil mostra cidades com maior acúmulo de chuva nas últimas horas

Previsão por regiões

Na Grande Vitória, o cenário segue com bastante nebulosidade. Há previsão de chuva em períodos alternados. As temperaturas variam entre 21 °C e 30 °C. Em Vitória, os termômetros marcam mínima de 22 °C e máxima de 30 °C.

Já na Região Sul, o tempo também permanece instável. O céu fica encoberto, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 20 °C e 31 °C. Por outro lado, nas áreas mais altas, os índices ficam entre 17 °C e 28 °C.

Na Região Serrana, o padrão se repete. O céu apresenta muitas nuvens e há previsão de chuva em diferentes momentos. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 21 °C e a máxima chega a 27 °C. Já nas áreas mais altas, os termômetros oscilam entre 18 °C e 26 °C.

No Norte do estado, o dia começa com aumento de nuvens. Contudo, a chuva deve ocorrer apenas a partir do final do dia. As temperaturas variam entre 23 °C e 32 °C.

Noroeste e Nordeste

Na Região Noroeste, a previsão também indica mudança gradual. Pela manhã, o céu fica parcialmente nublado. Entretanto, a chuva aparece no fim do dia. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas vão de 22 °C a 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima é de 20 °C e a máxima chega a 32 °C.

Por fim, na Região Nordeste, o tempo segue padrão semelhante. O céu fica com mais nuvens ao longo da manhã. Já a chuva ocorre a partir do final do dia. As temperaturas variam entre 23 °C e 32 °C.