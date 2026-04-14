ES registra mais de 2,5 mil desaparecimentos por ano

O Espírito Santo registrou milhares de ocorrências de pessoas desaparecidas nos últimos anos, conforme dados do Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo. Em 2025, por exemplo, o estado contabilizou 2.543 registros, o que representa uma média superior a sete desaparecimentos por dia.

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Além disso, os números mostram que o problema segue em alta. Em 2024, foram 2.604 ocorrências — o maior volume registrado nos últimos sete anos no estado. Dessa forma, o monitoramento contínuo se tornou essencial para orientar políticas públicas e ações de segurança.

Monitoramento em tempo real

O painel disponível no Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo reúne dados atualizados sobre desaparecimentos em todo o território capixaba. A ferramenta permite acompanhar indicadores, identificar padrões e subsidiar estratégias de investigação e prevenção.

A plataforma integra informações de diferentes órgãos da segurança pública e contribui para dar mais transparência aos dados. Com isso, autoridades conseguem agir de forma mais rápida e direcionada diante dos casos registrados.

Perfil e resolução dos casos

Dados complementares da Polícia Civil do Espírito Santo indicam que a maior parte dos desaparecimentos envolve adultos do sexo masculino. Em 2024, por exemplo, foram 455 registros apenas em atendimentos da delegacia especializada, com 395 pessoas localizadas ao longo do período.

Esse cenário evidencia que, embora o número de ocorrências seja elevado, uma parcela significativa dos casos é solucionada. Ainda assim, parte dos registros permanece em aberto, o que reforça a necessidade de ações contínuas de busca e investigação.

Importância das primeiras horas

Especialistas destacam que o registro imediato do desaparecimento é fundamental para aumentar as chances de localização. No Brasil, não é necessário aguardar 24 horas para comunicar o desaparecimento, e as primeiras horas são consideradas decisivas para o desfecho dos casos.

Diante disso, as autoridades orientam familiares a procurarem imediatamente as forças de segurança ao perceberem o desaparecimento de alguém.