Escolas do Caparaó aprendem práticas de cuidado para o meio ambiente
Os brigadistas compartilharam experiências práticas e conhecimentos sobre a biodiversidade do parque.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) mobilizou escolas do entorno do Parque Nacional do Caparaó, entre Minas Gerais e Espírito Santo, para fortalecer a educação ambiental e incentivar o engajamento comunitário na preservação da área.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesse sentido, a ação reuniu brigadistas, professores e estudantes em rodas de conversa, com foco na conscientização sobre temas essenciais, como preservação da água, prevenção de incêndios florestais e uso responsável dos recursos naturais.
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Os encontros
Durante os encontros, os brigadistas compartilharam experiências práticas e conhecimentos sobre a biodiversidade do parque. Além disso, explicaram o papel estratégico da Mata Atlântica na manutenção do ciclo da água.
Ainda assim, destacaram como a degradação ambiental compromete diretamente o abastecimento hídrico e o equilíbrio do ecossistema. Ao mesmo tempo, alertaram para os impactos severos dos incêndios florestais, que afetam tanto a fauna quanto as comunidades locais.
A interação direta com os profissionais permitiu que alunos e professores compreendessem, de forma clara, como atitudes cotidianas influenciam a conservação do parque.
Dessa forma, a iniciativa reforçou a ideia de que a preservação ambiental depende de ações coletivas. Por fim, o ICMBio reafirmou o compromisso de atuar em parceria com a comunidade, ampliando o diálogo e promovendo práticas sustentáveis na região do Caparaó.
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