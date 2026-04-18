Espírito Santo recebe encontro nacional sobre segurança pública

O evento “O Brasil Sob Ameaça” será realizado nos dias 27 e 28 de abril, no Espírito Santo. O encontro vai reunir autoridades, especialistas e representantes de diversos setores para discutir os desafios atuais da segurança pública no país.

A programação acontece no Espaço Patrick Ribeiro, com parceria da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Além disso, o evento propõe um ambiente de diálogo entre forças de segurança, sistema de Justiça, gestores públicos e setor produtivo.

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O objetivo central é ampliar a integração entre instituições. Dessa forma, os participantes vão compartilhar experiências e discutir estratégias para enfrentar o avanço do crime organizado.

Debate e propostas

Ao final dos dois dias, os organizadores vão apresentar a chamada “Carta de Vitória”. O documento reunirá propostas e encaminhamentos debatidos durante o evento.

Presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos participará da abertura como debatedor. Ele estará na palestra que discutirá o tema “O Rio como laboratório nacional: o que as grandes operações de 2024–2026 revelam sobre o futuro da segurança pública no Brasil”.

Segundo o parlamentar, o cenário atual exige respostas mais estratégicas. Ele destacou a necessidade de maior coordenação e inteligência nas ações de combate ao crime organizado.

Programação

A programação inclui palestras e painéis ao longo dos dois dias. No dia 27 de abril, os debates começam com a abertura institucional, seguida de temas como segurança pública no pós-eleições e atuação do Ministério Público.

Além disso, o evento abordará a integração entre Justiça criminal e proteção social. Também serão discutidas estratégias contra o terrorismo e o papel da tecnologia na segurança.

Já no dia 28 de abril, a agenda segue com discussões sobre insurgência criminal, atuação do Judiciário e desafios do sistema prisional. Além disso, os participantes vão debater a infiltração de facções no setor privado.

Por fim, o encontro será encerrado com a apresentação da “Carta de Vitória”.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever pelo site oficial do evento. Dessa forma, no mesmo endereço, também é possível consultar a programação completa.

Serviço

Evento: O Brasil Sob Ameaça

Data: 27 e 28 de abril

Local: Espaço Patrick Ribeiro – Aeroporto de Vitória

Inscrições: fdv.br/encontrodeseguranca