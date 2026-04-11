Espírito Santo recebe oficinas gratuitas de afrobeat
As aulas atendem pessoas a partir de 14 anos e não exigem inscrição prévia.
A bailarina e produtora cultural Lalau Martins conduz oficinas gratuitas de afrobeat em cidades da Grande Vitória e no interior do Espírito Santo ao longo de abril. As atividades começam neste sábado (11), com encontros na Serra e em Vitória. Em seguida, no dia 24, a programação segue para Domingos Martins, na região serrana. As aulas atendem pessoas a partir de 14 anos e não exigem inscrição prévia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa integra o Edital de Artes Cênicas e conta com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura). Além disso, o projeto recebe apoio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult), por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG), com financiamento do Ministério da Cultura e do Governo Federal.
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A própria bailarina Lalau Martins destaca a importância do quadril nas danças afro-urbanas. Segundo ela, o movimento funciona como o centro de energia do corpo no afrobeat. “O quadril atua como motor da dança, promovendo fluidez e conexão com a batida percussiva. Por isso, envolve giros, rapidez e liberdade corporal”, explica.
Ainda conforme Lalau Martins, o estilo valoriza a independência dos movimentos corporais. Ou seja, o dançarino pode movimentar o quadril enquanto mantém o tronco estático, ou vice-versa. Essa característica, inclusive, tem origem nas danças tradicionais africanas e reforça a expressividade do afrobeat.
As oficinas
As oficinas acontecem em horários distintos nas três cidades. Na Serra, o encontro ocorre das 9h às 11h, no Centro Cultural Eliziário Rangel, no bairro São Diogo. Já em Vitória, a atividade será das 14h às 15h30, no Museu Capixaba do Negro (Mucane), localizado no Centro. Por fim, em Domingos Martins, a oficina será realizada às 19h, na Cena Espaço Cultural, na Praça da Biquinha.
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