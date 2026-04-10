Cultura

Mimoso do Sul abre inscrições para Festival de Cultura

Período de inscrição segue até 30 de abril e processo deve ser feito diretamente na Prefeitura.

Festival de Cultura em Mimoso
Foto: Freepik

A Prefeitura de Mimoso do Sul abriu inscrições para o Festival de Cultura, conforme o Edital de Chamamento Cultural nº 002/2025. Além disso, o período de inscrição segue entre os dias 10 e 30 de abril de 2026.

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Os interessados devem realizar o processo diretamente na Prefeitura. Dessa forma, a inscrição ocorre por meio de protocolo presencial e de forma gratuita, sem cobrança de taxa. Ao mesmo tempo, o procedimento garante acesso igualitário aos participantes.

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O festival integra ações vinculadas à Política Nacional Aldir Blanc. Assim, a iniciativa busca incentivar a produção cultural e ampliar a participação de artistas e grupos locais. Além disso, o evento fortalece o cenário cultural do município.

A organização direciona a oportunidade para artistas, grupos e talentos locais. Dessa maneira, os participantes poderão apresentar seus trabalhos e contribuir para o desenvolvimento cultural da cidade. Ao mesmo tempo, o festival promove a valorização das expressões artísticas.

O atendimento para dúvidas ocorre na Secretaria Municipal de Cultura. O local de atendimento fica na Estação Ferroviária. Além disso, o horário de funcionamento acontece das 8h às 16h, garantindo suporte aos interessados durante o período de inscrição.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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