Estágio: CIEE oferece 262 vagas em 16 cidades do ES

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE/ES) disponibiliza 262 vagas de estágio nesta semana. As oportunidades atendem estudantes de diferentes níveis de ensino e, além disso, se distribuem em 16 municípios capixabas.

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Entre as cidades com maior número de vagas, Vitória lidera com 64 oportunidades. Em seguida, aparecem Piúma, com 40 vagas, e Vila Velha, com 36. Além disso, Linhares e Sooretama registram 20 vagas cada. Dessa forma, a oferta contempla tanto a Grande Vitória quanto o interior do estado.

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As áreas com mais oportunidades incluem Educação, com 69 vagas, e a área Administrativa, com 50. Ao mesmo tempo, Contabilidade reúne 13 vagas, enquanto Comunicação e Marketing somam 11. Além disso, Direito aparece com 10 oportunidades. O CIEE também oferta vagas em Arquitetura e Urbanismo, Telecomunicações, Informática, Indústria e Saúde, o que amplia o leque de atuação para os estudantes.

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem se cadastrar gratuitamente no portal do CIEE. Além disso, a inscrição pode ser feita pelo aplicativo “Meu CIEE”, disponível para Android e iOS. Assim, os candidatos acessam as vagas e acompanham as etapas de seleção de forma prática.

Instituição amplia acesso ao primeiro emprego

O CIEE atua há mais de seis décadas na formação profissional de jovens e adolescentes. Desde a fundação, a instituição promove a inserção no mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, desenvolve ações voltadas à capacitação e inclusão social.

No Espírito Santo, o CIEE mantém atuação há 44 anos e, atualmente, atende cerca de 10 mil jovens. Dessa maneira, a instituição fortalece o acesso ao estágio e contribui para o desenvolvimento profissional no estado.