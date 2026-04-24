Evento discute produção de conhecimento no ES

O espaço Árvore Casa das Artes, no Centro de Vitória, recebe neste sábado (25) a primeira edição do evento “Um Gole de Ciência”. A iniciativa promove a divulgação científica por meio de conversas acessíveis e conectadas ao cotidiano.

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A programação desta estreia aborda o tema “Entre a ciência cidadã e os saberes comunitários invisibilizados”. Além disso, o encontro propõe reflexões sobre a produção de conhecimento fora dos ambientes acadêmicos. Dessa forma, o evento valoriza práticas e experiências construídas em territórios e comunidades historicamente pouco reconhecidas.

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Sociólogo e professor, Leonardo Bis participa da primeira edição como convidado principal. Doutor em História Social das Relações Políticas pela UFES, ele atua no Instituto Federal do Espírito Santo e desenvolve pesquisas nas áreas de sociologia ambiental, conflitos sociais e processos de resistência em periferias urbanas.

Durante a programação, o especialista conduz um bate-papo com o público. Além disso, o encontro estimula a troca de ideias em um ambiente aberto e participativo. Assim, a proposta incentiva o pensamento crítico e a circulação de conhecimentos.

O evento é voltado a estudantes e pessoas interessadas em temas científicos de relevância social. Além disso, a iniciativa prevê duas edições ao longo do ano, o que fortalece a aproximação entre ciência e sociedade.

A ação integra o projeto “Grupo Árvore 10 anos de Re-existência”. Além disso, conta com recursos do Funcultura, da Secretaria da Cultura do Espírito Santo, do Governo do Estado, do Sistema Nacional de Cultura e do Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc.

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