Santuário de Anchieta terá visitas no dia 21; veja como vai funcionar

O Santuário Nacional de São José de Anchieta abre para visitação durante o feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril de 2026. Dessa forma, o espaço organiza o atendimento ao público com horário definido ao longo do dia.

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A programação ocorre na terça-feira, data em que o feriado é celebrado em todo o país. Assim, o local permanece disponível para receber visitantes interessados em conhecer o patrimônio.

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Além disso, o horário de funcionamento para visitação será das 9h às 17h. Dessa maneira, o público poderá acessar o espaço durante todo o período diurno.

O santuário integra um dos patrimônios marcantes do Espírito Santo. Por isso, a abertura durante o feriado amplia a possibilidade de visitação no município de Anchieta.

Ao mesmo tempo, a organização do funcionamento permite que o fluxo de visitantes ocorra de forma distribuída ao longo do dia. Assim, o local mantém o atendimento conforme o horário estabelecido.

Dessa forma, o Santuário Nacional de São José de Anchieta segue com as portas abertas no feriado de Tiradentes, garantindo a recepção do público dentro do período programado.