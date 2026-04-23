Ex-secretário aponta três caminhos para potencializar o turismo em Cachoeiro

O ex-prefeito de Cachoeiro e ex-secretário estadual de Turismo do Espírito Santo Victor Coelho (PSB) apresentou uma análise estratégica sobre o potencial turístico de Cachoeiro de Itapemirim durante entrevista ao programa Jogo Aberto.

Na avaliação dele, o município reúne condições para se consolidar como um dos principais polos turísticos do Sul do Estado, desde que haja alinhamento entre poder público, privado e engajamento da população local.

Segundo Coelho, o desenvolvimento do turismo em Cachoeiro passa por três eixos principais: o turismo cultural, o turismo de negócios e o turismo rural. Para o ex-secretário, a cidade ainda explora de forma limitada seu patrimônio cultural, apesar de ser berço de importantes nomes da música e da literatura brasileira, como Roberto Carlos, Rubem Braga e Sérgio Sampaio.

“Eu acho que a gente ainda explora muito pouco isso, talvez até porque ele não tenha tanta abertura, o próprio Roberto Carlos se priva muito disso. Mas temos Rubem Braga, que é o maior cronista do Brasil, mais de 15 mil crônicas escritas, o Sérgio Sampaio, os festivais de música que poderiam acontecer aqui. O cachoeirense ainda não abraçou isso, essa riqueza cultural que a gente tem. Precisa partir do cachoeirense também, não adianta nada poder público fazer, empresariado chegar, mas a cidade não abraçar como um todo”, explicou Coelho.

Ele ainda destacou que o município poderia adotar estratégias semelhantes às de Memphis, cidade norte-americana que construiu sua identidade turística em torno de Elvis Presley.

Outro ponto destacado foi o turismo de negócios. Coelho relembrou investimentos realizados durante sua gestão enquanto prefeito da cidade, como por exemplo, a ampliação da estrutura para eventos, com foco na realização de feiras, exposições e encontros corporativos. A proposta, segundo ele, é transformar Cachoeiro em um hub regional capaz de atrair eventos de médio e grande porte, beneficiando não apenas o município, mas todo o Sul do Espírito Santo.

Já no turismo rural, o ex-secretário estadual apontou o potencial de diversas localidades, como o distrito de São Vicente e a Pedra da Penha, que com investimento estratégico, melhorias de acesso e infraestrutura podem estimular novos empreendimentos turísticos.

Além disso, mencionou outras localidades com potencial de desenvolvimento, que já contam com experiências na área de hospedagem e gastronomia. Para Coelho, o papel do poder público é garantir infraestrutura básica e promoção turística, criando um ambiente favorável para que o investimento privado se consolide.

“Temos Pirote, temos Itabira, temos Burarama, temos diversos outros locais que podem ser explorados. Eu acho que Cachoeiro tem essas três vertentes, lógico, pode ter outras, como o turismo religioso. Enfim, podemos explorar diversas oportunidades aqui em Cachoeiro, basta querer e fazer”, afirma.