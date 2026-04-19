Fã cachoeirense relembra memórias e momentos marcados pelas músicas de Roberto Carlos
Cachoeirense relembra infância, família e amor marcados pela música de Roberto Carlos às vésperas do show na cidade.
“Sou fã desde antes de nascer”. A frase resume uma vida inteira dedicada à música de Roberto Carlos. Morador de Cachoeiro de Itapemirim, Waltemir Ventura carrega uma relação de fã que começou ainda na infância e atravessa gerações.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo ele, a admiração nasceu dentro de casa. Os avós já acompanhavam o artista, ainda na época do rádio. Assim, as músicas do Rei passaram a fazer parte do cotidiano da família. Entre as lembranças mais marcantes, está o sucesso “O Calhambeque”, lançado em 1964, que tocava constantemente.
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Waltemir afirma que acompanha Roberto Carlos desde os seis anos de idade. Ao longo das décadas, ele viu o artista crescer e se consolidar como um dos maiores nomes da música brasileira.
Além disso, o fã destaca o carisma e a relação próxima com o público como características marcantes. Para ele, o cantor representa orgulho nacional.
Memórias que atravessam gerações
A ligação com Roberto Carlos também aparece em momentos pessoais. Waltemir lembra que a música “Como é Grande o Meu Amor por Você” marcou o início de seu relacionamento com a esposa, Sebastiana. O casal começou a namorar em 1978 e, atualmente, soma 44 anos de casamento, dois filhos e um neto.
Além disso, ele destaca que conheceu a companheira em frente a uma imagem do cantor, em Cachoeiro. Para ele, esse detalhe reforça ainda mais a presença do artista em sua trajetória.
O primeiro show e a emoção ao vivo
Waltemir assistiu ao primeiro show de Roberto Carlos apenas em 2023. A apresentação aconteceu em Cachoeiro, no mesmo local onde o artista volta a se apresentar neste ano.
Ele descreve o momento como inesquecível. Segundo o relato, a voz e a presença de palco do cantor criam uma experiência única, transformando o momento em em um encontro emocionante entre artista e público.
Expectativa para o novo show
Com o retorno do cantor à cidade, a expectativa cresce. Waltemir já garantiu o ingresso nos primeiros dias de venda. Assim agora, ele aguarda o show marcado para o dia 19 de abril, às 20h, no Parque de Exposições. Para ele, a volta do Rei representa um momento especial.
Por fim, ao falar sobre o futuro, ele demonstra admiração e desejo de longevidade para o ídolo. E revela um sonho: conhecer Roberto Carlos pessoalmente e poder apertar sua mão. “Seria uma felicidade muito grande”, resume.
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