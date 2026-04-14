Feira da Agricultura Familiar movimenta Itapemirim; veja datas

A Feira da Agricultura Familiar movimenta o município de Itapemirim ao longo do mês de abril. A iniciativa valoriza o trabalho dos produtores locais e, ao mesmo tempo, fortalece a economia com a oferta de alimentos de qualidade.

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Além disso, o evento segue um cronograma definido, o que amplia a organização e facilita a participação da comunidade. Dessa forma, a feira acontece em diferentes pontos do município, promovendo o acesso da população aos produtos.

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No dia 15 de abril, a feira será realizada na Praça de Itaipava. Em seguida, no dia 17, a programação ocorre na Vila de Itapemirim, no espaço José Mauro Sales. Posteriormente, no dia 22, a feira retorna à Praça de Itaipava. Já no dia 24, o evento volta à Vila de Itapemirim, novamente no espaço José Mauro Sales. Por fim, no dia 29, a programação se encerra com mais uma edição na Praça de Itaipava.

Os atendimentos acontecem sempre no período da manhã. Assim, o horário definido é das 6h às 12h, o que permite maior circulação de moradores e consumidores.

Com isso, a feira promove a organização das atividades e, ao mesmo tempo, incentiva a participação da comunidade. Além disso, a ação reforça a valorização do produtor local e contribui diretamente para o fortalecimento da economia do município.