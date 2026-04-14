Presidente Kennedy recebe evento especial em alusão ao Abril Azul

A Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Kennedy realizará, na próxima quarta-feira (15), uma ação especial em alusão ao Abril Azul. O evento acontecerá no Posto de Saúde da Sede, com início às 7h30. Além disso, a iniciativa busca fortalecer a conscientização sobre o autismo no município.

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A programação contará com a participação do neurologista Dr. Bruno Muri. Ao mesmo tempo, outros profissionais da área também estarão presentes. Dessa forma, o encontro reunirá informações e orientações voltadas ao tema.

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Durante o evento, a organização oferecerá café da manhã aos participantes. Além disso, haverá sorteio de brindes ao longo da programação. Assim, a ação busca promover um momento de integração entre os presentes.

A mobilização integra as atividades do Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o autismo. Por isso, a iniciativa reforça a importância de ampliar o acesso à informação e estimular a participação da comunidade.

Por fim, a ação ocorrerá em um único período da manhã. Portanto, os interessados devem comparecer ao local no horário previsto para participar das atividades programadas.