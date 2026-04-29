Feira do Gilberto Machado muda horário nesta semana; entenda

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anunciou a alteração no horário da feira livre do bairro Gilberto Machado nesta semana. Excepcionalmente, o evento será realizado das 6h às 12h, o que antecipa o funcionamento em relação ao período habitual.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Inicialmente, a feira ocorreria na quinta-feira (30), no turno da tarde. No entanto, a Prefeitura ajustou o cronograma em função do feriado do Dia do Trabalho, celebrado na sexta-feira (1º). Dessa forma, a gestão reorganiza a logística da atividade e garante a continuidade do atendimento à população.

Leia também: Cachoeiro inicia escolha do Ausente nº 1; veja como participar

Além disso, a mudança permite que os moradores realizem compras com mais praticidade antes do feriado. Assim, o público terá acesso a produtos frescos, como frutas, verduras, ovos e itens da agroindústria familiar, que produtores rurais do município comercializam diretamente no local.

Por fim, a Prefeitura informou que, na próxima semana, a feira retornará ao horário tradicional. Portanto, a alteração ocorre apenas de forma pontual, mantendo a programação regular nos dias seguintes.