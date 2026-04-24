Feira Jovem Trabalhador abre oportunidades de emprego em Vitória
Evento reúne vagas, oficinas e qualificação nesta quinta-feira
A Feira Jovem Trabalhador acontece nesta quinta-feira (24), em Vitória, com foco na inserção de jovens no mercado de trabalho. O evento será realizado das 14h às 17h, na Casa da Juventude, no bairro Grande São Pedro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa busca conectar jovens a oportunidades profissionais. Além disso, oferece oficinas práticas e orientações para quem deseja iniciar a carreira. Dessa forma, o evento amplia o acesso ao primeiro emprego e à qualificação.
Leia também: Posto de gasolina abre vaga para atendente em Cachoeiro
Durante a programação, os participantes poderão participar de oficinas de confecção de currículos. Também terão acesso a entrevistas de emprego com possibilidade de início imediato. Além disso, será possível realizar cadastro no Sine Vitória e no programa Jovem Aprendiz.
O evento ainda disponibiliza inscrições para cursos de qualificação profissional. Assim, os jovens podem desenvolver habilidades e aumentar as chances de contratação. Por isso, a organização reforça a importância da participação.
A ação é gratuita e voltada a quem busca o primeiro emprego ou deseja se reposicionar no mercado. Portanto, a feira se apresenta como uma oportunidade para dar os primeiros passos na carreira.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726