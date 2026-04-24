Feira Jovem Trabalhador abre oportunidades de emprego em Vitória

A Feira Jovem Trabalhador acontece nesta quinta-feira (24), em Vitória, com foco na inserção de jovens no mercado de trabalho. O evento será realizado das 14h às 17h, na Casa da Juventude, no bairro Grande São Pedro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A iniciativa busca conectar jovens a oportunidades profissionais. Além disso, oferece oficinas práticas e orientações para quem deseja iniciar a carreira. Dessa forma, o evento amplia o acesso ao primeiro emprego e à qualificação.

Leia também: Posto de gasolina abre vaga para atendente em Cachoeiro

Durante a programação, os participantes poderão participar de oficinas de confecção de currículos. Também terão acesso a entrevistas de emprego com possibilidade de início imediato. Além disso, será possível realizar cadastro no Sine Vitória e no programa Jovem Aprendiz.

O evento ainda disponibiliza inscrições para cursos de qualificação profissional. Assim, os jovens podem desenvolver habilidades e aumentar as chances de contratação. Por isso, a organização reforça a importância da participação.

A ação é gratuita e voltada a quem busca o primeiro emprego ou deseja se reposicionar no mercado. Portanto, a feira se apresenta como uma oportunidade para dar os primeiros passos na carreira.