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Posto de gasolina abre vaga para atendente em Cachoeiro

Oportunidade oferece salário acima do piso e benefícios

Vagas de emprego
Foto: Freepik

Um posto de combustíveis em Cachoeiro de Itapemirim abriu vaga para atendente caixa. A oportunidade é destinada ao público feminino para atuação na unidade no bairro Guandu.

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A empresa oferece salário acima do piso sindical. Além disso, inclui comissão e vale alimentação, o que amplia os atrativos da vaga. Dessa forma, a oportunidade se destaca para quem busca inserção ou recolocação no mercado.

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Os interessados devem enviar currículo por e-mail. O endereço informado para candidatura é [email protected].

A função exige atendimento ao público e atuação direta no caixa. Por isso, a empresa busca profissionais com perfil comunicativo e organizado.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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