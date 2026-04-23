Posto de gasolina abre vaga para atendente em Cachoeiro
Oportunidade oferece salário acima do piso e benefícios
Um posto de combustíveis em Cachoeiro de Itapemirim abriu vaga para atendente caixa. A oportunidade é destinada ao público feminino para atuação na unidade no bairro Guandu.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A empresa oferece salário acima do piso sindical. Além disso, inclui comissão e vale alimentação, o que amplia os atrativos da vaga. Dessa forma, a oportunidade se destaca para quem busca inserção ou recolocação no mercado.
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Os interessados devem enviar currículo por e-mail. O endereço informado para candidatura é [email protected].
A função exige atendimento ao público e atuação direta no caixa. Por isso, a empresa busca profissionais com perfil comunicativo e organizado.
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