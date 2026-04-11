Festa da Penha: celebração inédita reúne casais e emociona fiéis
O ponto mais marcante da noite foi a bênção dos casais.
A Bênção para os Casais da Festa da Penha 2026 reuniu centenas de fiéis na noite de sexta-feira (10), no Parque da Prainha, em Vila Velha. Pela primeira vez realizada no Campinho e em uma sexta-feira, a celebração registrou grande participação e momentos de forte emoção entre casais, famílias e noivos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Conduzida pelo padre Anderson Gomes, pároco do Santuário Bom Pastor, a cerimônia começou com oração e música, criando um ambiente de espiritualidade. Ao longo da celebração, o sacerdote destacou que o amor exige entrega, escuta e disposição interior. Além disso, ele reforçou que a convivência familiar pede cuidado constante e reconciliação no dia a dia.
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Durante a reflexão, o padre ressaltou o valor do matrimônio e afirmou que a união do casal representa o amor de Deus. Ainda assim, ele lembrou que desafios como rotina intensa, dificuldades financeiras e problemas pessoais fazem parte da vida a dois. Por isso, orientou os casais a não levarem tensões externas para dentro de casa e priorizarem o cuidado mútuo.
A celebração também contou com apresentações musicais e momentos de introspecção. Em seguida, a entrada da imagem de Nossa Senhora da Penha emocionou o público. Logo depois, a exposição do Santíssimo Sacramento conduziu os fiéis à adoração em silêncio.
Benção dos casais
O ponto mais marcante da noite foi a bênção dos casais. Em um gesto simbólico, os participantes se olharam nos olhos enquanto rezavam. Na sequência, homens e mulheres se ajoelharam diante de seus parceiros, em um ato de fé, humildade e amor.
A programação da Festa da Penha segue até domingo (13), com missas, romarias e celebrações ao longo do dia. Entre os destaques, estão a Romaria dos Homens, considerada uma das mais tradicionais, e outras atividades que reúnem milhares de fiéis em Vila Velha.
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