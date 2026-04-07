Programação: Festa da Penha deve reunir 2,7 milhões de fiéis no ES

A organização da Festa da Penha projeta reunir cerca de 2,7 milhões de fiéis até a próxima segunda-feira (13), no Espírito Santo. A celebração, que começou no último fim de semana, segue com extensa programação religiosa e cultural em Vila Velha. Assim, neste ano, o evento recorda os 800 anos da morte de São Francisco de Assis e adota como tema “Fazei de nós instrumentos da paz”, reforçando o apelo à espiritualidade e à convivência pacífica.

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Ao longo dos nove dias, os organizadores programaram mais de 50 missas, 14 romarias e centenas de atendimentos de confissão. Além disso, a festa contará com transmissões ao vivo por diversas plataformas. A Romaria dos Homens, considerada o maior momento da programação, deve reunir cerca de 1,5 milhão de participantes em um percurso de 14 quilômetros, consolidando-se como uma das maiores manifestações religiosas do país.

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Programação

No início das celebrações, dois eventos marcaram a abertura e emocionaram os devotos. No Campinho do Convento da Penha, os organizadores instalaram o tradicional Terço Gigante. Ao mesmo tempo, na Praia da Costa, acenderam a imagem luminosa de Nossa Senhora da Penha.

A escultura luminosa chama atenção pelo tamanho e pelos detalhes. Com mais de 18 metros de altura e cerca de 120 mil pontos de luz, a estrutura foi montada em frente à Avenida Champagnat. A obra utiliza uma base metálica tubular e distribuição precisa de luzes para formar a silhueta da santa, inspirada em sua iconografia tradicional.

Enquanto isso, o Terço Gigante reforça a identidade da festa. Instalado entre as palmeiras do Campinho, o símbolo segue o tema deste ano. Por isso, apresenta acabamento em madeira natural e estética mais simples, em sintonia com a espiritualidade franciscana.

A Festa da Penha é organizada pela Mitra Arquidiocesana de Vitória, pelo Convento da Penha e pela Associação dos Amigos das Obras Franciscanas. Além disso, conta com apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha, fortalecendo sua importância religiosa, cultural e turística no Espírito Santo.