Festa da Penha reúne 2,7 milhões de fiéis no ES

Milhares de fiéis iluminaram a Prainha nesta segunda-feira (13), dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, durante a missa de encerramento da Festa da Penha 2026, a terceira maior festa mariana do Brasil.

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Ao longo de toda a programação, cerca de 2,7 milhões de devotos participaram das celebrações, confirmando a força da fé mariana no Espírito Santo. Neste ano, a festa foi guiada pelo tema “Fazei de nós instrumentos da paz”, um chamado inspirado na espiritualidade de São Francisco de Assis, em um contexto especial que recorda os 800 anos de sua morte, convidando os fiéis a viverem a fé como compromisso concreto com a reconciliação, o perdão e a construção da paz no cotidiano.

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Aos pés do Convento, como filhos reunidos junto à Mãe, o povo acolheu a imagem de Nossa Senhora em uma celebração presidida pelo arcebispo de Vitória Dom Ângelo Mezzari, marcada por terços erguidos, lágrimas e uma experiência profunda de encontro com Deus por meio da intercessão da Virgem da Penha.

“Quanta coragem e força pode nascer da devoção à Maria… e como nós podemos merecer? Sentir? Nós estamos na presença de Maria quando estamos com nossas crianças, nossa família, quando estamos peregrinando, em procissão, nos encontros, celebrações. Que coisa mais bonita é ver a Virgem da Penha ir até os marginalizados, doentes, menos favorecidos. A Virgem Maria é aquela que nos visita”, explica Dom Ângelo, durante a homilia, ao recordar a vivência espiritual dos últimos nove dias, que reuniram 50 missas e 14 romarias.

Mensagem de fé e compromisso

Na mensagem final, o guardião do Convento da Penha, frei Gabriel Dellandrea, recordou que a experiência vivida não se encerra com a celebração: “Somos artesãos da paz. Somos chamados a viver essa fé todos os dias.”

Em um dos momentos mais marcantes da missa de encerramento, os fiéis ergueram suas luzes em meio à multidão, proclamando juntos: “Somos luzes que faíscam no caos”. Um gesto que sintetiza o sentido do tema deste ano e ecoa o chamado da própria oração de São Francisco: “onde houver trevas, que eu leve a luz”.

O hino de Nossa Senhora da Penha encerrou as celebrações, deixando no coração dos devotos o chamado à missão, à paz e à perseverança na fé, junto à ternura da Mãe que acolhe, protege e conduz.

Romarias reúnem multidões

Entre os principais testemunhos dessa fé em caminhada, a Romaria dos Homens reuniu cerca de 1,2 milhão de fiéis, em uma verdadeira peregrinação noturna de penitência e confiança, enquanto a Romaria das Mulheres levou aproximadamente 100 mil devotas às ruas de Vila Velha. A programação também acolheu diferentes formas de devoção popular, com a Romaria dos Conguistas, dos Adolescentes, das Pessoas com Deficiência, a Remaria, a Moto Romaria e a Romaria dos Cavaleiros, revelando uma Igreja viva, diversa e presente em todas as realidades.

Outro momento que marcou esta edição foi a realização inédita da bênção para os casais na Prainha, reunindo famílias inteiras em oração. Já a Vigília Jovem, que reuniu mais de 3 mil participantes, mostrou uma juventude que reza, canta e permanece, assumindo seu lugar na vida da Igreja.

Durante o oitavário, gestos simples ganharam profundo significado espiritual. Fiéis receberam bênçãos de chaves, fotos, alimentos, terços e imagens de Nossa Senhora da Penha. Até guarda-chuvas foram abençoados. Esses sinais mostram uma fé presente no cotidiano. Além disso, refletem o tema da festa. A proposta foi transformar a vida comum em espaço de graça, reconciliação e paz.

A missão da Igreja também se destacou com a peregrinação da imagem de Nossa Senhora da Penha. A Penha Peregrina percorreu municípios da Grande Vitória. Pela primeira vez, chegou ao interior capixaba. A imagem visitou comunidades, áreas rurais e até unidades prisionais. Assim, levou consolo, esperança e fé. A iniciativa reforçou que Maria segue próxima de seus filhos, sobretudo os mais necessitados.

Início marcado por tradição e simbolismo

A programação começou com um dos momentos mais simbólicos da festa. Fiéis acompanharam a subida do terço gigante no Convento da Penha. Em seguida, ocorreu a missa de abertura. Depois, a imagem iluminada de Nossa Senhora da Penha foi acesa na Praia da Costa, em Vila Velha. O gesto teve forte significado religioso. Ele lembrou que Maria aponta para Cristo, luz do mundo. Além disso, inspirou os fiéis a serem luz diante das dificuldades.

Reconhecimento nacional

Neste ano, a Festa da Penha avançou ainda mais em reconhecimento. O evento, que já é a terceira maior festa mariana do Brasil, também se tornou Patrimônio Cultural Nacional. Dessa forma, reforça sua importância religiosa, histórica e cultural para o país.

A Festa da Penha 2026 conta com organização da Mitra Arquidiocesana de Vitória, do Convento da Penha e da Associação das Obras Franciscanas. Além disso, recebe recursos da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC). A Secretaria da Cultura (Secult) e o Governo do Estado apoiam a realização. O evento também tem patrocínio da ES Gás. A correalização envolve o Espírito Santo Convention Bureau e a Prefeitura de Vila Velha.