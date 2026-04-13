Romaria das Mulheres reúne 100 mil fiéis no ES
Cerca de 100 mil devotas participaram da Romaria das Mulheres em Vila Velha durante a Festa da Penha 2026.
Bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Andherson Franklin Lustoza de Souza conduziu a missa de encerramento da Romaria das Mulheres, realizada neste domingo (12), em Vila Velha. Além disso, a celebração reuniu cerca de 100 mil devotas ao longo do percurso entre o Santuário de Vila Velha e o Parque da Prainha.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A romaria integra a programação da Festa da Penha 2026 e completa 31 anos. Dessa forma, o evento consolidou a participação feminina como uma das expressões mais marcantes da celebração religiosa. Ao mesmo tempo, a caminhada reuniu mulheres de diferentes idades e vínculos familiares.
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Durante o trajeto, as participantes caminharam em grupo e mantiveram momentos de oração ao longo do percurso. Além disso, muitas carregaram símbolos religiosos e acompanharam a passagem da imagem de Nossa Senhora da Penha. Dessa maneira, a caminhada manteve forte participação ao longo de todo o trajeto.
Momentos emocionantes
Ao chegar ao Parque da Prainha, os fiéis participaram da missa de encerramento. Assim, o local concentrou grande público e se transformou em ponto de encontro das devotas. Além disso, a chegada da imagem marcou um dos momentos centrais da programação.
Enquanto isso, a programação seguiu com outras atividades religiosas ao longo do dia. Dessa forma, apresentações musicais e momentos de oração complementaram o cronograma da festa. Ao mesmo tempo, os eventos reuniram participantes em diferentes pontos de Vila Velha.
A Festa da Penha 2026 mantém programação com romarias, missas e atividades religiosas. Assim, o evento segue reunindo fiéis de diversas regiões do Espírito Santo. Além disso, a celebração reforça a presença de públicos distintos ao longo dos dias.
Por fim, a programação continua com atividades até o encerramento oficial da festa. Dessa maneira, a organização mantém o calendário de celebrações e concentra eventos em diferentes horários e locais, ampliando a participação dos fiéis.
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