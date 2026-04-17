Festa das Canoas pode virar patrimônio no Espírito Santo
A comunidade pesqueira e a paróquia local organizam o evento, que também movimenta a economia da cidade.
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo analisa um projeto que pode oficializar a tradicional Festa das Canoas em Marataízes como patrimônio cultural do estado. A proposta, registrada como Projeto de Lei 131/2026, pretende reconhecer a relevância histórica e cultural da celebração, que atravessa gerações e mantém viva a identidade local.
Autor da proposta, o deputado estadual Fábio Duarte afirma que o objetivo é garantir proteção institucional à manifestação. Além disso, segundo ele, a iniciativa busca incentivar políticas públicas voltadas à preservação da festa e ampliar sua visibilidade em nível estadual.
Leia também: Alegre receberá mais de R$ 4,6 milhões para modernização de teatro municipal
A celebração acontece sempre no segundo domingo de março e reúne elementos de fé, cultura e tradição. A origem remonta a 1910, quando pescadores fizeram uma promessa ao Divino Espírito Santo após enfrentarem dificuldades no mar. Desde então, o evento se mantém ativo e, em 2026, chegou à sua 116ª edição.
Entre os momentos mais marcantes, destaca-se a procissão marítima. Nesse rito, canoas decoradas transportam imagens religiosas, como a de Nossa Senhora da Penha, enquanto fiéis acompanham com cânticos e demonstrações de devoção. Paralelamente, a programação inclui missas, manifestações culturais, apresentações de jongo, fanfarras e feira de artesanato.
A festa
A comunidade pesqueira e a paróquia local organizam o evento, que também movimenta a economia da cidade. Conforme destaca o parlamentar, a Festa das Canoas figura entre os maiores eventos religiosos do Espírito Santo. Nesse sentido, além de preservar tradições, a celebração impulsiona o turismo e fortalece a cultura do povo maratimba.
Nesse sentido, o projeto ainda passará pelas comissões de Justiça, Turismo, Cultura e Finanças antes de seguir para votação em plenário. A expectativa é que o reconhecimento contribua para manter viva uma das mais importantes manifestações culturais do litoral capixaba.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726