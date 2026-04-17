Festa das Canoas pode virar patrimônio no Espírito Santo

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo analisa um projeto que pode oficializar a tradicional Festa das Canoas em Marataízes como patrimônio cultural do estado. A proposta, registrada como Projeto de Lei 131/2026, pretende reconhecer a relevância histórica e cultural da celebração, que atravessa gerações e mantém viva a identidade local.

Autor da proposta, o deputado estadual Fábio Duarte afirma que o objetivo é garantir proteção institucional à manifestação. Além disso, segundo ele, a iniciativa busca incentivar políticas públicas voltadas à preservação da festa e ampliar sua visibilidade em nível estadual.

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A celebração acontece sempre no segundo domingo de março e reúne elementos de fé, cultura e tradição. A origem remonta a 1910, quando pescadores fizeram uma promessa ao Divino Espírito Santo após enfrentarem dificuldades no mar. Desde então, o evento se mantém ativo e, em 2026, chegou à sua 116ª edição.

Entre os momentos mais marcantes, destaca-se a procissão marítima. Nesse rito, canoas decoradas transportam imagens religiosas, como a de Nossa Senhora da Penha, enquanto fiéis acompanham com cânticos e demonstrações de devoção. Paralelamente, a programação inclui missas, manifestações culturais, apresentações de jongo, fanfarras e feira de artesanato.

A festa

A comunidade pesqueira e a paróquia local organizam o evento, que também movimenta a economia da cidade. Conforme destaca o parlamentar, a Festa das Canoas figura entre os maiores eventos religiosos do Espírito Santo. Nesse sentido, além de preservar tradições, a celebração impulsiona o turismo e fortalece a cultura do povo maratimba.

Nesse sentido, o projeto ainda passará pelas comissões de Justiça, Turismo, Cultura e Finanças antes de seguir para votação em plenário. A expectativa é que o reconhecimento contribua para manter viva uma das mais importantes manifestações culturais do litoral capixaba.