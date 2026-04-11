Fiéis cruzam Terceira Ponte em Moto Romaria da Penha neste domingo (12)

A Terceira Ponte vai receber, neste domingo (12), a segunda edição da Moto Romaria da Penha. O evento integra a programação da Festa da Penha e deve reunir um grande número de fiéis motociclistas.

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A organização vai concentrar os participantes às 8h, na Praça Encontro das Águas, na Serra. Em seguida, o grupo inicia o trajeto às 9h, com destino à Prainha, em Vila Velha. Portanto, a expectativa é de um cortejo organizado e com forte participação popular.

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Durante o percurso, os motociclistas vão atravessar a Terceira Ponte entre 9h40 e 10h30. Nesse intervalo, o trânsito pode apresentar lentidão. Por isso, as autoridades orientam que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho.

As forças de segurança vão acompanhar toda a romaria. A operação conta com o apoio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais, Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo, Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo e BPTrans. No entanto, não haverá interdição de pistas ao longo do trajeto.

Além disso, a Ceturb-ES vai disponibilizar veículos operacionais, como guincho e ambulância. Esses equipamentos vão permanecer de prontidão durante toda a romaria. Enquanto isso, o Centro Integrado de Mobilidade vai monitorar o deslocamento em tempo real. Caso necessário, equipes serão acionadas rapidamente para garantir a segurança dos participantes.