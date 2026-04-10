Fiéis sobem Pedra da Penha em tradição centenária

Centenas de fiéis participam, na próxima segunda-feira (13), da tradicional subida à Pedra da Penha, na localidade de Alto São Vicente, interior de Cachoeiro de Itapemirim. A caminhada de cerca de 2 quilômetros leva os devotos até aproximadamente 1.200 metros de altitude. No topo, será celebrada a missa em homenagem a Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado.

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A celebração está marcada para as 9 horas e será presidida pelo padre João Vitor Preato Nogueira. Além disso, a programação inclui recepção aos participantes no Camping Pedra da Penha, com música ao vivo. Dessa forma, o evento reforça o clima de acolhida e confraternização entre os peregrinos.

A subida é considerada um ato de fé e devoção. Por isso, reúne moradores da região e visitantes de cidades vizinhas. Inclusive, o fluxo de participantes começa ainda de madrugada. Segundo Patrícia Pancini, há movimentação desde as primeiras horas do dia. O percurso, que dura entre uma hora e uma hora e vinte minutos, é feito conforme o ritmo de cada fiel.

A tradição tem origem há mais de um século e está ligada à descoberta da montanha por Ernesto Pansini e Santos Fiati. Durante uma caçada, eles chegaram ao topo e se encantaram com a paisagem. Posteriormente, sensibilizado pelas dificuldades de acesso à festa em Vila Velha, Pansini trouxe da Itália uma imagem da santa para a comunidade local.

Desde então, moradores abriram trilhas e passaram a realizar celebrações no alto da pedra. Com o tempo, a prática se consolidou como uma tradição anual. Atualmente, voluntários das comunidades de Alto São Vicente, Boa Vista e São Vicente se mobilizam para manter a trilha em boas condições, garantindo segurança aos romeiros.

Em alguns anos, a programação inclui procissões com a imagem da santa por cerca de sete quilômetros. No entanto, neste ano, a participação será mais livre. Ainda assim, a expectativa é de grande público. Em condições favoráveis de clima, o evento já reuniu entre 300 e 400 pessoas no topo.

Serviço

Subida tradicional para a Missa de Nossa Senhora da Penha

Data: 13 de abril

Local: Pedra da Penha – Alto São Vicente, Cachoeiro de Itapemirim

Caminhada: cerca de 2 km até o topo (1.200 metros de altitude)

Horário da missa: 9h

Celebração: padre João Vitor Preato Nogueira