Fiscalização da PRF resulta em prisão por embriaguez no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou a fiscalização em Linhares e deteve um motorista embriagado durante uma operação de segurança viária realizada em conjunto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal. A ação teve como foco reforçar o policiamento preventivo e coibir condutas de risco nas rodovias.

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Durante a operação, as equipes realizaram 168 abordagens qualificadas a veículos e pessoas. Além disso, os agentes lavraram 66 notificações, sendo que 98,5% ocorreram por meio de abordagem direta, o que permitiu orientar os condutores sobre práticas seguras no trânsito.

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Para ampliar a eficiência, a PRF utilizou um efetivo estratégico composto por nove policiais, com apoio de três viaturas e três motocicletas. Dessa forma, a mobilidade das equipes contribuiu para intensificar a presença nas rodovias e agilizar as fiscalizações.

Combate à embriaguez

A fiscalização da Lei Seca também recebeu atenção especial. Ao todo, os agentes aplicaram 116 testes de alcoolemia. No entanto, três condutores se recusaram a realizar o exame, sendo autuados conforme as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

O caso mais grave envolveu a detenção de um motorista que apresentou índice de 0,84 mg/L de álcool no sangue. Diante disso, os agentes efetuaram a prisão em flagrante e encaminharam a ocorrência à Polícia Civil.

Resultados da operação

Além das autuações, a operação retirou cinco veículos de circulação por irregularidades diversas. Com isso, a PRF reforçou o compromisso com a segurança nas rodovias.

A instituição destacou que a integração entre as forças de segurança permite ações mais eficazes. Além disso, a estratégia amplia o controle sobre o fluxo viário e reduz riscos de acidentes.

Por fim, a PRF reforçou o alerta à população. Segundo o órgão, a combinação de álcool e direção está entre as principais causas de acidentes graves. Portanto, a fiscalização continuará intensificada para garantir mais segurança no trânsito.