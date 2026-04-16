Política Regional

Flávia Mignoni assume chefia de gabinete do governador Ricardo Ferraço

Para ocupar a vaga, o governo anunciou o nome de Raphael Pereira de Assis Marques, natural de Guaçuí

Foto: Reprodução

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), oficializou mais uma mudança em sua equipe de governo. A jornalista Flávia Mignoni foi nomeada como a nova chefe de gabinete do Poder Executivo estadual, deixando o comando da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom).

Para ocupar a vaga, o governo anunciou o nome de Raphael Pereira de Assis Marques, natural de Guaçuí, que passa a responder pela pasta responsável pela comunicação institucional e relacionamento com a imprensa.

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Formada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em 1985, Flávia Mignoni é pós-graduada em Comunicação Organizacional pela Faculdade Cândido Mendes. A nova chefe de gabinete também é especialista em Marketing Político e já esteve à frente da Secom durante o mandato do ex-governador Renato Casagrande (PSB).

Antes de ingressar na gestão pública, atuou no jornal A Gazeta, onde assinou a tradicional Coluna Praça Oito. De confiança direta de Casagrande, Flávia também comandou a comunicação da campanha vitoriosa do socialista ao Palácio Anchieta.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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