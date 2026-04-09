Flecha Branca abre oportunidades de emprego em Cachoeiro; saiba como se candidatar

A empresa Flecha Branca abriu novas vagas de emprego em Cachoeiro de Itapemirim. As oportunidades abrangem funções nas áreas de manutenção e operacional.

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Na área de manutenção, a empresa disponibiliza vagas para mecânico diesel, auxiliar de mecânico diesel, lavador de chassis, lanterneiro e auxiliar de limpeza veicular.

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Já na área operacional a vaga é para motorista urbano. Nesse caso, o candidato deve possuir Carteira Nacional de Habilitação nas categorias D ou E.

Benefícios

Os funcionários contam com vale-alimentação e vale-transporte. Também fazem parte do pacote o seguro de vida, cursos profissionalizantes e assistência de saúde por meio do SEST SENAT.

Como se candidatar

Para participar do processo, os interessados devem enviar o currículo por WhatsApp ou e-mail. Assim, o contato pode ser realizado pelo número (28) 99917-0073. Além disso, também é possível encaminhar o documento para o e-mail [email protected].