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Flecha Branca abre oportunidades de emprego em Cachoeiro; saiba como se candidatar

Oportunidades contemplam funções operacionais e de manutenção, com benefícios e envio de currículo por WhatsApp ou e-mail.

vagas Flecha Branca Cachoeiro de Itapemirim
Foto: Freepik

A empresa Flecha Branca abriu novas vagas de emprego em Cachoeiro de Itapemirim. As oportunidades abrangem funções nas áreas de manutenção e operacional.

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Na área de manutenção, a empresa disponibiliza vagas para mecânico diesel, auxiliar de mecânico diesel, lavador de chassis, lanterneiro e auxiliar de limpeza veicular.

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Já na área operacional a vaga é para motorista urbano. Nesse caso, o candidato deve possuir Carteira Nacional de Habilitação nas categorias D ou E.

Benefícios

Os funcionários contam com vale-alimentação e vale-transporte. Também fazem parte do pacote o seguro de vida, cursos profissionalizantes e assistência de saúde por meio do SEST SENAT.

Como se candidatar

Para participar do processo, os interessados devem enviar o currículo por WhatsApp ou e-mail. Assim, o contato pode ser realizado pelo número (28) 99917-0073. Além disso, também é possível encaminhar o documento para o e-mail [email protected].

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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