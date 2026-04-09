Sine de Cachoeiro divulga 280 vagas de emprego nesta quinta-feira

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim anunciou, nesta quinta-feira (9), a abertura de 280 vagas de emprego. As oportunidades atendem moradores do município e de outras cidades da região Sul do Espírito Santo. Além disso, o órgão disponibiliza vagas para diferentes funções e níveis de escolaridade.

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As vagas contemplam empresas de diversos setores e municípios da região. Dessa forma, o Sine amplia as possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, o painel inclui oportunidades para perfis variados de candidatos.

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Para participar do processo, o candidato deve realizar cadastro diretamente na unidade do Sine Cachoeiro. O atendimento agora ocorre em novo endereço, localizado na rua Costa Pereira, nº 100, no bairro Sumaré. Além disso, o funcionamento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O órgão orienta os candidatos a apresentarem documentação completa no momento do atendimento. Entre os documentos exigidos estão carteira de trabalho, documento de identidade, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade. Além disso, certificados de cursos profissionalizantes também podem ser incluídos, quando disponíveis. Todos os documentos devem ser originais e estar em bom estado de conservação.

Além da documentação, o Sine recomenda a apresentação de currículo atualizado. Dessa maneira, o candidato organiza suas informações de forma clara e objetiva. Ao mesmo tempo, a apresentação adequada das experiências profissionais e qualificações pode contribuir para o processo de seleção.

O Sine reforça que o cadastro presencial permanece como etapa obrigatória para acesso às vagas. Assim, os interessados devem comparecer ao local dentro do horário estabelecido. Dessa forma, o atendimento ocorre conforme a organização da unidade.

Por fim, o órgão mantém a divulgação das vagas como forma de facilitar o acesso ao emprego na região. Portanto, os candidatos devem acompanhar as atualizações e cumprir os requisitos exigidos para cada oportunidade disponível.

Confira aqui as oportunidades: