Flecha Branca anuncia vagas de emprego em Cachoeiro; veja como se candidatar

A Flecha Branca anunciou que está contratando novos colaboradores para duas funções em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a empresa, as vagas são para a área de manutenção e transporte urbano.

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As vagas disponíveis são para o cargo de auxiliar de limpeza e decantação para candidatos do sexo masculino. A empresa também está com vagas abertas para motorista urbano.

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Além disso, os selecionados recebem um conjunto de benefícios. Entre eles, estão vale-alimentação e vale-transporte. A empresa também oferece seguro de vida e cursos profissionalizantes e assistência de saúde por meio do SEST SENAT.

Como se candidatar

Para participar do processo, os interessados devem enviar currículo por e-mail ou WhatsApp. Nesse sentido, a empresa centraliza o recebimento das candidaturas por esses canais. O envio pode ser feito pelo número (28) 99917-0073. Além disso, o contato também ocorre pelo e-mail [email protected].

A empresa Flecha Branca conduz o processo seletivo e divulga as oportunidades para atuação em Cachoeiro de Itapemirim.