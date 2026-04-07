Sine divulga 251 vagas de emprego em Cachoeiro

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, nesta terça-feira (7), um painel com 251 vagas de emprego disponíveis no município e na região.

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As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade. Além disso, há funções que não exigem experiência, enquanto outras solicitam qualificação específica.

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Entre os destaques, o painel apresenta vagas para servente de obras, com 50 oportunidades disponíveis. Além disso, há 30 vagas para auxiliar de linha de produção em frigorífico e 25 para alimentador de linha de produção. Dessa forma, o setor industrial concentra boa parte das oportunidades abertas.

Vagas em diversas áreas

O painel também inclui vagas para atendente de balcão, auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza. Ao mesmo tempo, o setor da construção civil oferece funções como ajudante de obras, carpinteiro, pedreiro e pintor de obras. Além disso, há vagas para eletricista, operador de máquinas e mecânico industrial.

Na área de serviços, o Sine disponibiliza oportunidades para empregada doméstica, faxineiro, manicure e pedicure. Já no setor comercial, aparecem vagas para gerente de loja e gerente de lanchonete. Portanto, o painel reúne opções para diferentes perfis profissionais.

Oportunidades técnicas e industriais

O painel também apresenta vagas para técnico agropecuário, técnico em eletromecânica e técnico de obras. Além disso, há funções específicas como operador de caldeira, operador de produção e operador de saneamento. Dessa forma, profissionais com formação técnica encontram oportunidades direcionadas.

Ao mesmo tempo, o setor de manutenção inclui vagas para auxiliar de manutenção elétrica, hidráulica e predial. Ainda, o painel lista funções como inspetor técnico, montador de móveis e reparador de linhas elétricas.

Inclusão e diversidade

O Sine também oferece vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD). Entre elas, estão funções como operador de máquinas, servente de obras e eletricista. Assim, o painel amplia o acesso ao mercado de trabalho para diferentes públicos.

Panorama geral das vagas

As oportunidades abrangem empresas dos setores industrial, comercial, construção civil e serviços. Além disso, algumas vagas estão localizadas em municípios próximos, como Castelo e Rio Novo do Sul. Portanto, os candidatos podem buscar colocação tanto em Cachoeiro quanto na região.

O painel reúne informações sobre exigência de experiência, escolaridade e número de vagas por função. Dessa forma, os interessados podem identificar as oportunidades que melhor se encaixam em seu perfil profissional.