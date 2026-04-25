Fogo atinge galpão e deixa moradores em pânico em cidade no ES 

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão na noite desta sexta-feira (24), em Cariacica.

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De acordo com populares, o fogo se espalhou rapidamente pelo estabelecimento, localizado na Rua América, no bairro Jardim América. A situação deixou moradores em pânico, uma vez que o espaço fica próximo de residências.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado. No lcoal, os militares atuaram no combate às chamas. Não há informações sobre vítimas nem sobre as causas do incêndio. Parte da estrutura do galpão foi comprometida.

No local, funcionava uma oficina. Outro espaço era utilizado para armazenamento de móveis e uma loja de veículos.