Foragido por homicídio é capturado no Espírito Santo

Um homem de 30 anos, foragido da Justiça por homicídio, foi capturado na manhã desta quinta-feira (23), durante uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo, com apoio da Polícia Militar, no Córrego do Tesouro, em Vila Valério, no Norte do estado.

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A ação faz parte da Operação Tolerância Zero, que intensifica o combate aos crimes violentos na região. Os policiais cumpriram um mandado de recaptura expedido pela Justiça e localizaram o suspeito, que estava foragido há cerca de três anos.

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Segundo a investigação, o homem utilizava o nome do próprio irmão para tentar escapar da identificação e evitar a prisão. O crime pelo qual foi condenado ocorreu em 2023 e teria ligação com disputas envolvendo o tráfico de drogas no município da Serra.

Após a captura, os policiais encaminharam o detido ao sistema prisional. Ele permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.