Força Tática apreende mais de 1,5 kg de drogas em operação no Sul do ES

A Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar apreendeu mais de 1,5 quilo de drogas durante uma operação realizada na noite desta quinta-feira (16), na região de Alegre. A ação resultou na prisão de um homem de 36 anos por tráfico de entorpecentes.

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A operação teve início após denúncia de que um veículo, vindo de Cachoeiro de Itapemirim, transportava drogas para a cidade. O carro foi localizado e abordado no município de Jerônimo Monteiro. Durante a abordagem, os policiais perceberam forte odor de maconha no interior do veículo.

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Com o apoio da equipe K9, os militares encontraram os entorpecentes escondidos atrás do painel. Ao todo, foram apreendidos cerca de 1,5 kg de maconha, duas porções médias de cocaína (53,4 gramas), três pinos da droga, R$ 1.700 em dinheiro e um aparelho celular.

Segundo a Polícia Militar, o condutor confessou que receberia R$ 700 para realizar o transporte da carga ilícita. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil do Espírito Santo em Alegre.

O veículo utilizado na ação foi removido para um pátio credenciado e permanece à disposição da Justiça.