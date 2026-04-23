Forró abre programação musical Parceria Legal de Vila Velha nesta sexta

A programação musical em Vila Garrido, em Vila Velha, começa nesta sexta-feira (24) com uma noite dedicada ao forró e à música ao vivo. O evento abre com a apresentação de Paulo Borges, que leva ao público um repertório de pop acústico. Em seguida, o grupo Forró Raiz encerra a noite com o tradicional pé de serra, garantindo um clima típico e envolvente.

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Além disso, a proposta do evento valoriza a diversidade musical e aproxima o público de diferentes estilos. Assim, a sexta-feira marca o início de uma programação pensada para agradar públicos variados, com artistas do cenário capixaba e talentos locais.

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Programação reúne ritmos variados ao longo do fim de semana

A agenda segue no sábado (25) com uma proposta nostálgica e animada. O DJ Nenezão abre a programação com sucessos das décadas de 80 e 90, utilizando vinis. Depois, o grupo PagoLife encerra a noite com samba e pagode, mantendo a energia do público.

Já no domingo (26), o evento destaca encontros musicais. Luh Bianchi e Átila Rocha iniciam as apresentações. Na sequência, Priscila Ribeiro sobe ao palco com repertório sertanejo. Por fim, o grupo Pele Morena fecha a programação com a comemoração de 20 anos de trajetória.

Gastronomia completa a experiência do público

Enquanto a música movimenta o espaço, a área gastronômica funciona durante todo o evento. O público encontra opções variadas da culinária local, o que amplia a experiência e valoriza os sabores da região.

Dessa forma, o evento reúne entretenimento, cultura e gastronomia em um só lugar. Além disso, fortalece a presença de artistas locais e cria um ambiente de convivência para moradores e visitantes em Vila Garrido, em Vila Velha.