Ranking da Defesa Civil mostra cidades com maior acúmulo de chuva nas últimas horas

A Defesa Civil divulgou os dados mais recentes sobre os volumes de chuva registrados no Espírito Santo nas últimas 24 horas. As informações consideram medições realizadas até as 09h00 (horário de Brasília), com base nas redes de estações meteorológicas espalhadas pelo estado.

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De acordo com o levantamento, o município de Ibitirama registrou o maior acumulado, com 102 milímetros de chuva. Em seguida, aparecem São Domingos do Norte, com 71 milímetros, e Rio Bananal, que acumulou 64 milímetros.

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Além disso, Mantenópolis também apresentou volume expressivo, com 58 milímetros registrados no período. Ao mesmo tempo, o município de Aracruz contabilizou 54 milímetros de chuva. Assim, os dados indicam uma distribuição relevante de precipitações em diferentes áreas do estado.

Enquanto isso, nos demais municípios capixabas, os acumulados ficaram abaixo de 40 milímetros. Dessa maneira, apesar dos registros elevados em algumas localidades, o restante do estado apresentou volumes mais moderados ao longo do período analisado.