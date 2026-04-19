Frente fria muda o tempo no ES neste domingo; veja o que pode acontecer

A previsão do tempo para este domingo (19) indica mudança nas condições climáticas em parte do Espírito Santo.

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De acordo com o Incaper, o dia começa com poucas nuvens e calor em todo o estado. Entretanto, áreas de instabilidade associadas à passagem de uma frente fria pelo litoral provocam pancadas de chuva com trovoadas em parte das regiões Sul e Serrana.

Já à noite, a previsão indica que o litoral sul e a Grande Vitória podem registrar chuva passageira.

Nas demais áreas, pode ocorrer aumento de nuvens. No entanto, não há previsão de chuva.

As temperaturas máximas diminuem na metade sul. Além disso, o vento sopra de fraco a moderado no litoral.

Confira a previsão completa para cada região:

Grande Vitória:

Na Grande Vitória, poucas nuvens ao longo do dia, com previsão de chuva rápida à noite. Vento de fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Região Sul:

Na Região Sul, poucas nuvens até o fim da manhã, com pancadas de chuva à tarde nas áreas afastadas do litoral e chuva rápida à noite no litoral. Portanto, o vento sopra de fraco a moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 31 °C.

Região Serrana:

Na Região Serrana, poucas nuvens até o fim da manhã, com pancadas de chuva a partir da tarde.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

Região Norte:

Na Região Norte, tempo aberto ao longo do dia, com aumento de nuvens à noite, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

Região Noroeste:

Na Região Noroeste, tempo aberto ao longo do dia, com aumento de nuvens à noite, sem previsão de chuva. Dessa forma, nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.

Região Nordeste:

Na Região Nordeste, tempo aberto ao longo do dia, com aumento de nuvens à noite, sem previsão de chuva. Vento de fraco a moderado no litoral. Assim, a temperatura mínima é de 23 °C e a máxima de 33 °C.