Furto de caminhão no Sul do ES intriga funcionários; saiu como se fosse rotina...
O proprietário do caminhão relatou que o veículo estava no pátio da empresa e foi levado por volta das 17h30.
Um caminhão Mercedes-Benz, de cor amarela, foi furtado nesta sexta-feira (24), em uma empresa localizada na Rodovia Jocarly Garcia, no bairro São Miguel, em Castelo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Militar, o proprietário do caminhão relatou que o veículo estava no pátio da empresa e foi levado por volta das 17h30. Funcionários chegaram a ver o caminhão saindo do local, mas não suspeitaram da ação, já que há grande movimentação de veículos entrando e saindo da empresa ao longo do dia.
A ausência do caminhão só foi percebida posteriormente, momento em que o furto foi confirmado e comunicado às autoridades.
Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a localização do veículo. O caso deve ser investigado pela polícia.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726