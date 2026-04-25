Furto de caminhão no Sul do ES intriga funcionários; saiu como se fosse rotina...

Um caminhão Mercedes-Benz, de cor amarela, foi furtado nesta sexta-feira (24), em uma empresa localizada na Rodovia Jocarly Garcia, no bairro São Miguel, em Castelo.

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De acordo com a Polícia Militar, o proprietário do caminhão relatou que o veículo estava no pátio da empresa e foi levado por volta das 17h30. Funcionários chegaram a ver o caminhão saindo do local, mas não suspeitaram da ação, já que há grande movimentação de veículos entrando e saindo da empresa ao longo do dia.

A ausência do caminhão só foi percebida posteriormente, momento em que o furto foi confirmado e comunicado às autoridades.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a localização do veículo. O caso deve ser investigado pela polícia.