Governador anuncia obras e amplia serviços em Cachoeiro

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, cumpriu agenda nesta quinta-feira (23) em Cachoeiro de Itapemirim e anunciou investimentos em saúde, segurança pública e infraestrutura. As ações buscam ampliar serviços e fortalecer o desenvolvimento regional.

Governador do Estado, Ricardo Ferraço destacou que a gestão prioriza a ampliação do atendimento à população. Além disso, ele afirmou que os investimentos visam reduzir filas e melhorar o acesso a serviços essenciais.

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Na área da saúde, o governo incluiu o Hospital Unimed Sul Capixaba no programa de cirurgias eletivas. Com isso, a unidade deve realizar 804 procedimentos por ano. Além disso, o Estado anunciou a implantação de hemodiálise no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, com 47 máquinas, o que deve ampliar a capacidade de atendimento na região.

Secretário de Estado da Saúde, Kim Barbosa ressaltou que as ações ampliam o acesso a serviços especializados. Segundo ele, a descentralização dos atendimentos fortalece a rede pública e, consequentemente, melhora a qualidade do serviço prestado à população.

Na segurança pública, o governo inaugurou a sede da Diretoria Regional de Polícia Científica Sul. Dessa forma, a unidade passa a reunir serviços periciais em um único espaço e, assim, atende cerca de 580 mil moradores da região com mais eficiência.

Diretor-geral do DER-ES, Edmar Fraga Rocha informou que a nova sede da Polícia Judiciária segue em fase final de obras. Além disso, a previsão é concluir a estrutura até novembro deste ano, o que deve reforçar o atendimento na área de segurança.

Além disso, o governo autorizou a construção do Parque Urbano da Ilha da Luz e a reforma do Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa. Por fim, as obras somam investimentos milionários e, ao mesmo tempo, visam impulsionar o turismo e a economia local.