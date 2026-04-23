Governo anuncia ParkLog Sul Capixaba para impulsionar economia

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, anunciou nesta quinta-feira (23), em Cachoeiro de Itapemirim, a criação do ParkLog Sul Capixaba, um projeto estratégico voltado à integração de logística, energia e indústria no Sul do estado .

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A iniciativa está em fase de planejamento e busca organizar os principais ativos econômicos da região, promovendo a conexão entre infraestrutura, produção e investimentos. Entre os destaques estão o Porto de Ubu, com potencial de expansão, e o Porto Central, em desenvolvimento, além da modernização do aeroporto de Cachoeiro e da ampliação da malha ferroviária e rodoviária .

O projeto também prevê investimentos em energia renovável, incluindo potencial eólico offshore, criação de zonas de processamento de exportação e estímulo à inovação tecnológica. Além disso, a proposta inclui ações voltadas à qualificação profissional e ao fortalecimento do comércio exterior, ampliando a competitividade regional.

Inspirado em modelos já aplicados no Norte do estado, o ParkLog pretende consolidar o Espírito Santo como um dos principais polos logísticos do país. A expectativa é que a iniciativa gere emprego, renda e atraia novos investimentos, impulsionando o desenvolvimento sustentável no Sul capixaba