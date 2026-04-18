Homem é detido com armas e drogas em Afonso Cláudio
Ação ocorreu na zona rural e resultou na apreensão de entorpecentes e armamento
A Polícia Militar apreendeu armas, munições e uma grande quantidade de drogas na zona rural de Afonso Cláudio, na localidade de Arrependido, na última sexta-feira (17). A ação ocorreu durante patrulhamento da Força Tática e teve como objetivo combater o tráfico de entorpecentes na região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante o policiamento no bairro São Vicente, os militares abordaram um indivíduo já conhecido por envolvimento com o tráfico. A partir dessa abordagem, a equipe obteve informações sobre um possível ponto de armazenamento de drogas e armas.
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Diante disso, os policiais seguiram até o endereço indicado com apoio do serviço reservado. No entanto, ao perceber a chegada das viaturas, um suspeito fugiu por uma área de cafezal carregando uma mochila.
Mesmo assim, os agentes iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançar o suspeito após cerca de um quilômetro. Em seguida, a equipe realizou buscas no local.
Durante a ação, os militares apreenderam duas pistolas calibre 9mm, 42 munições intactas e um carregador. Além disso, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes já prontos para comercialização.
Entre os materiais estavam 564 pedras de crack, 100 pinos com a mesma substância, 53 pinos de cocaína, quatro potes com crack e aproximadamente 53 gramas da droga.
Além disso, os agentes apreenderam aparelhos celulares que podem estar relacionados à atividade criminosa.
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