Homem é detido com armas e drogas em Afonso Cláudio

A Polícia Militar apreendeu armas, munições e uma grande quantidade de drogas na zona rural de Afonso Cláudio, na localidade de Arrependido, na última sexta-feira (17). A ação ocorreu durante patrulhamento da Força Tática e teve como objetivo combater o tráfico de entorpecentes na região.

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Durante o policiamento no bairro São Vicente, os militares abordaram um indivíduo já conhecido por envolvimento com o tráfico. A partir dessa abordagem, a equipe obteve informações sobre um possível ponto de armazenamento de drogas e armas.

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Diante disso, os policiais seguiram até o endereço indicado com apoio do serviço reservado. No entanto, ao perceber a chegada das viaturas, um suspeito fugiu por uma área de cafezal carregando uma mochila.

Mesmo assim, os agentes iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançar o suspeito após cerca de um quilômetro. Em seguida, a equipe realizou buscas no local.

Durante a ação, os militares apreenderam duas pistolas calibre 9mm, 42 munições intactas e um carregador. Além disso, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes já prontos para comercialização.

Entre os materiais estavam 564 pedras de crack, 100 pinos com a mesma substância, 53 pinos de cocaína, quatro potes com crack e aproximadamente 53 gramas da droga.

Além disso, os agentes apreenderam aparelhos celulares que podem estar relacionados à atividade criminosa.