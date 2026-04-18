Grave acidente na BR-101 mata duas pessoas e deixa vários feridos
Colisão entre dois veículos deixou mortos e mobilizou equipes de resgate
Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um grave acidente registrado na última sexta-feira (17), na BR-101, em Aracruz, nas proximidades do Portal de Barra do Sahy e Barra do Riacho. A colisão envolveu dois veículos e mobilizou equipes de emergência.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o Samu, duas vítimas morreram ainda no local. Além disso, uma pessoa ficou em estado gravíssimo, com insuficiência respiratória e sinais de choque hemorrágico. Outra vítima apresentou quadro grave, enquanto uma quinta pessoa teve ferimentos de menor gravidade.
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Diante da situação, o NOTAER foi acionado para apoiar o resgate. Assim, o helicóptero Harpia 10 realizou o transporte da vítima mais grave até o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra.
Enquanto isso, a equipe CM03, da EcoVias, assumiu o atendimento de uma das vítimas em estado grave. Já a unidade USB 244 ficou responsável pela vítima com menor gravidade.
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