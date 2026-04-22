Guaçuí abre inscrições para casamento comunitário

A Prefeitura de Guaçuí vai abrir inscrições para o casamento comunitário, marcado para o dia 30 de maio de 2026.

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A ação, organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda, oferece 30 vagas para casais que desejam oficializar a união. Além disso, o município também vai formar um cadastro de reserva com mais 20 oportunidades.

As inscrições acontecem nos dias 22 e 23 de abril, na Secretaria de Assistência Social, que funciona no antigo Parque de Exposições, próximo à Rede Cuidar. A equipe realizará o atendimento em dois períodos: das 8h às 11h e das 13h às 16h. Contudo, a alta procura pode preencher as vagas antes do prazo final.

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Para participar, os noivos devem apresentar documentos originais no ato da inscrição. Entre eles estão CPF, RG ou CNH, certidão de nascimento atualizada (emitida nos últimos seis meses) e comprovante de residência. Além disso, é necessário levar a folha resumo do Cadastro Único.

Em casos específicos, também será exigida certidão de divórcio atualizada ou certidão de óbito do cônjuge anterior. Por fim, a prefeitura orienta que os interessados consultem os critérios completos no edital disponível no site oficial.